الدفاع المدني يحصي حرائق العراق: أكثر من 13 ألف حادث في 6 أشهر

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أن عدد حرائق النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 13 ألف حادث، فيما بينت أن "التماس الكهربائي وعبث الأطفال والإهمال" هي أبرز أسباب الحرائق حسب نسب مئوية مؤشرة لديها.

وقال مدير اعلام مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الحرائق في النصف الأول من عام 2022 بلغت أكثر من 13 ألف حريق موزعة إلى حوادث (كبيرة، مهمة، جسيمة، وصغيرة)، وأن الحرائق في شهر تموز من العام الحالي بلغت أكثر من ألفي حادث حريق".

وأضاف عبد الرحمن أن "أحد الأسباب الرئيسة لحصول الحرائق هو (التماس الكهربائي) والذي يشكل نسبة 47% من نسب حوادث الحريق، وعبث الأطفال بنسبة 20%، والإهمال تشكل نسبة 9% ، وأسباب أخرى بنسب مئوية أقل"، مبيناً أن "موضوع الإهمال اشر لدينا في المخازن والمجمعات والمحال التجارية التي بني بعضها بطرق غير رسمية، وكذلك فإن الرسمي منها لم يلتزم بتعليمات الدفاع المدني ومتطلباته ومخالفة قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 ".

ودعا مدير إعلام الدفاع المدني إلى "الالتزام بكل ما يصدر عن المديرية من إرشادات ووصايا وتوفير متطلبات الدفاع المدني وابسطها مطفأة الحريق وتوفيرها في المباني حسب كشوفات فرق الدفاع المدني والابتعاد عن استخدام مادتي (السندويج بنل والاليكوباند) اللتان تساعدان على سرعة حصول الحرائق".

وتابع العميد عبد الرحمن كما "ندعو الى الاهتمام بمنظومات ومخارج الطوارئ وكل ما يتعلق بإجراءات السلامة في المجمعات والمخازن التجارية لأن هذه المجمعات تضم مجموعة كبيرة من المواطنين المتبضعين، كما أن في إجراءات السلامة حفاظ على الاقتصاد الوطني لأن جميع المواد التي تباع بعملة صعبة واي حادث حريق سيكون هناك ضرر على الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الأسمى للمديرية للحفاظ عليه".