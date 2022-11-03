الدفاع المدني يحذر من انهيار مبنى وسط بغداد ويدعو السلطات المختصة للتدخل 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن إرسال لجنة كشف موقعي فنية مختصة لتقييم سلامة مبنى بناية الجادرجي التجارية وجامعة اوروك في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن إرسال اللجنة جاء بناءً على مناشدات واردة من المواطنين، وضمن نص قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، بعد حدوث تشققات في دعامات البناية نتيجة أعمال بناء مجاورة للمبنى المذكور في منطقة المنصور ببغداد.

وبينت أن اللجنة دونت عدة ملاحظات كان من بينها، ان سحب المياه الجوفية بشكل مفرط أثناء تشييد المبنى المجاور لبناية الجادرجي قيد الإنشاء تسبب بتخلخل البناية وميلانها وحدوث تشققات بالدعامات وزاد الوضع سوءا عدم حقن المواد الأسمنتية اللازمة في حينها مما تسبب تخلخل التربة وإضعاف مقاومتها للأحمال للمشروع والبنايات الأخرى ما شكل خطراً حقيقياً استدعى إصدار اللجنة توصيات للجهات ذات العلاقة المباشرة منها.

وشددت الدفاع المدني، على ضرورة إخلاء المبنى من شاغليه فوراً للحفاظ على الأرواح والممتلكات تحسباً لإنهيار البناية مع إيقاف العمل بالمشروع المجاور والاستمرار بحقن المواد الأسمنتية للتربة وتدعيمها بهياكل حديدية بشكل عاجل والإيعاز إلى أمانة بغداد ودائرة بلدية المنصور لمفاتحة المكتب الاستشاري في جامعة بغداد لإرسال خبراء من قبلهم للكشف على أسس بناية الجادرجي والمشروع المجاور وفحص مدى تحمل التربة للبت بتحمل للأحمال المسلطة وأخذ القرار كون البناية آيلة للسقوط من عدمه، كذلك مفاتحة محافظة بغداد مكتب المحافظ بإخلاء بناية الجادرجي فوراً كونه الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة.

أما بخصوص بناية جامعة اوروك في منطقة الكرادة، أوضحت مديرية الدفاع المدني، أنه تم إرسال لجنة فنية من الدفاع المدني وأيضا تم طلب لجنة كشف من المكتب الاستشاري لجامعة بغداد للفحص وتقييم سلامة المبنى وما زالت أعمال اللجنة قائمة وسيتم ذكر الملاحظات حال إكمال الفحص الهندسي.

ودعت مديرية الدفاع المدني الجهات المعنية ذات العلاقة بأخذ دورها والقيام بواجباتها كل حسب تخصصه من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى مدى يومين، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تشققات واضحة في بناية الجادرجي في بغداد.