الدفاع المدني يحث زوار عاشوراء على هذه الوصايا لتأمين سلامتهم

شفق نيوز/ أوصت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، المشاركين في طقوس عاشوراء من زوار وأصحاب المواكب بجملة من الوصايات والإرشادات للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه مع "اقتراب العاشر من محرم وذكرى استشهاد الإمام الحسين، وارتفاع درجات الحرارة، فعلى الزائرين عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين".

ودعت الى "المحافظة على الهدوء وفسح المجال امام الاجهزة الامنية والتعاون معهم عند حدوث اي ظرف طارئ"، مشددة على "عدم التدافع على المداخل المؤدية الى الاماكن المقدسة او المصاعد او عجلات نقل الزائرين".

وحت المديرية على "السير في الطرق المؤمنة من قبل الاجهزة الامنية حصراً"، مؤكدة على "عدم تصديق الشائعات المغرضة او الترويج لها والتي من شأنها اثارة الهلع بين المواطنين".

وطالبت المديرية الزائرين بضرورة "إبلاغ الاجهزة الامنية عن العناصر المشبوهة او المندسين بين المواكب او الاجسام الغريبة"، مشيرة الى "ضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ في تلك المواكب والتقليل من استخدام مصادر النيران والكهرباء".

ونبهت الى "ضرورة التعامل الصحيح مع اسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ وإحكام ربط الأنابيب للحيلولة دون تسريب الغاز"، لافتة الى "تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة وإبعاد مصادر النار عن الخيام والسرادق".

وأشارت المديرية الى "الانتباه أثناء إعداد الطعام الى أواني الطبخ وعدم السماح للأطفال بالتقرب منها حيث وقعت سابقا حوادث كثيرة ذهب ضحيتها عدد من الاطفال نتيجة الغفلة".

ودعت المدخنين من الزائرين الى "الانتباه أثناء استراحتهم ومبيتهم في المواكب وتحذيرهم بصورة شفهية او عن طريق ملصق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فان كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السكائر".

واكدت على "الانتباه الى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه الى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وآمن عن المواطنين وبراميل خزن الوقود".

وحثت على "عدم لمس الاشياء الغريبة والعبث بها وإبلاغ الجهات المختصة عنها والابتعاد عن أماكن الحوادث وعدم التجمهر بالقرب منها".

وشددت على "تأمين مطفأة حريق التي تعتبر من أهم وسائل الأمان للمواكب ويمكن الاستعانة بالبوسترات والفولدرات الايضاحية التي تم توزيعها من قبل مديرية الدفاع المدني والتي تتضمن وصايا وارشادات وكذلك كيفية استخدام مطافئ الحريق بأنواعها كافة".

وطالبت المديرية بـ"الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة، وفسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها".

وأشارت مديرية الدفاع المدني الى "ضرورة وسرعة الاتصال برقم سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ".

وتصادف ليلة غد الأربعاء – الخميس، إقامة مراسم إحياء العاشر من شهر محرم حيث تتوافد الجموع على مرقديّ الإمامين الحسين والعباس من الليل وحتى الساعة الثانية عشر من ظهيرة يوم الخميس وبذلك تنتهي طقوس الزيارة.