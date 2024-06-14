الدفاع المدني يحتوي "كارثة آثارية" في كركوك

شفق نيوز/ نجح فرق الدفاع المدني في كركوك، يوم الجمعة، في احتواء "كارثة آثارية" كادت أن تصيب القلعة التاريخية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اندلعت في الحشائش الموجودة وسط قلعة كركوك التاريخية وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء للموقع".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني ولسرعة الاستجابة تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده كون السوق الكبير يحتوي على العشرات من المحال التجارية، ومنعت امتداد ألسنة النيران إليها دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية".