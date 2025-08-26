الدفاع المدني يجهز المدارس بمطافئ الحريق لاستقبال العام الدراسي الجديد

شفق نيوز- بغداد

أكد مدير قسم العلاقات العامة في مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح، يوم الثلاثاء أن المديرية تتخذ إجراءات استباقية لضمان سلامة المدارس قبل بدء كل موسم دراسي.

وقال صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الإجراءات تشمل زيارات ميدانية للمدارس في جميع المحافظات لتحديد المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة وتسجيل الملاحظات الخاصة بمتطلبات الدفاع المدني، بما في ذلك توفير وتوزيع مطافئ الحريق".

وبحسب المسؤول المحلي، تُسلم هذه الملاحظات لإدارة المدارس وفق استمارة رسمية، ويلتزم القائمون على المدارس بمعالجتها، وإلا فإنهم "يتحملون المسؤولية القانونية وفق المادة 35 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013".

وأضاف أن "المديرية تحرص على إقامة حملات توعوية للطلاب والكادر التدريسي، تشمل شرح أنواع وكيفية استخدام مطفأة الحريق، ونظرية الاشتعال، وطرق إجراء عمليات الإخلاء الصحيحة، مع توزيع بروشورات إرشادية خاصة بتعليمات ومتطلبات الدفاع المدني".

وأكمل صباح، أن "المديرية تسعى أيضًا إلى إدراج مادة الدفاع المدني ضمن المناهج الدراسية في المراحل غير المنتهية لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى الطلاب وضمان جاهزيتهم للتعامل مع الطوارئ".

وختم بالقول: "المديرية مستمرة في جهودها لتعزيز السلامة في جميع المدارس العراقية، مع التأكيد على التعاون الكامل من إدارات المدارس والكادر التعليمي لضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع".

وسجل العراق باستثناء إقليم كوردستان أكثر من 55 ألف حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، حاصدة أرواح المئات من الأشخاص إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة خاصة في فصل الصيف تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.