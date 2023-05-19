الدفاع المدني وفزعة الأهالي يخمدون 7 حرائق رعدية بين صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بإخماد 7 حرائق سببتها الصواعق الرعدية في محاصيل القمح خلال الليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني وفزعة الأهالي اخمدت حرائق في مزارع القمح في قرى حسن و جيوركة وصنكول باطراف طوز خرماتو شرقي صلاح الدين قرب حدود كركوك الى جانب إخماد 4 حرائق أخرى في قرى بساطملي وزنجيلي في اطراف قضاء امرلي.

واكد المصدر ان الحرائق تسببت بتدمير مئات الدوانم وخسائر مئات الأطنان من القمح، مشيرا الى ان سرعة رد الفعل ووجود الدفاع المدني انقذ اكثر من 20 ألف دونم من حرائق مدمرة بين قرى شرقي صلاح الدين وقضاء داقوق.

وتسببت الصواعق الرعدية في ديالى وعدة محافظات زراعية امس باحتراق عدة بساتين ومنازل وحقول للقمح الى جانب تدمير الكثير من شبكات التيار الكهربائي.