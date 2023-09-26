الدفاع المدني لشفق نيوز: قاعة اعراس الحمدانية مشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، أن قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل التي شهدت اندلاع حريق ضخم داخلها أثناء حفل زفاف كبير مشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة حصلت نتيجة الإهمال والمخالفة للقاعة المبنية من ألواح (السندويج بنل والجبسون بورد)، مردفا بالقول: لم تعرف حصيلة الضحايا والمصابين لغاية الان وفرق الدفاع المدني في محافظة نينوى مستنفرة بالكامل.

وأكد أن الألعاب النارية التي أُستخدمت كانت سبباً في انهيار جزئي للقاعة المخالفة المشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة، مشيرا إلى أن اعمال البحث جارية إذا ما كان هناك مفقودون أو مصابون.

ونوه العميد عبد الرحمن، إلى أن من بين القتلى والمصابين نساء وأطفال.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه إنها استنفرت أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني استنفرت بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وكذلك تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وفقا للبيان.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمصرع واصابة العشرات من الأشخاص باندلاع حريق كبير داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 50 بجروح باندلاع حريق داخل القاعة المبنية من ألواح "السندويج بنل"، والتي كانت تضم أكثر من 1000 شخص من المدعوين.

في غضون ذلك وجه وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أما وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان فقد أعلنت ارسال المساعدات الطبية لمحافظة نينوى بعد اندلاع حريق في قاعة الأعراس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان" عددا كبيرا من سيارات الاسعاف انطلقت الى محافظة نينوى اضافة الى الاستعداد لتقديم المساعدات الطبية و استقبال الجرحى في اقليم كوردستان".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى نجم الجبوري؛ للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى.

ووجه السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.