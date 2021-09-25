الدفاع المدني في نينوى: لم نسجل اي خسائر جراء الهزة الارضية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، يوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية ضربت عدة مناطق في المحافظة، دون حصول خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وقال مسؤول شعبة الاعلام في الدفاع المدني، المقدم سعد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "الهزة الارضية حصلت في الساعة 2:43 فجراً وكانت بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر في ناحيتي زمار وربيعة، غربي نينوى".

واضاف "لم نسجل اي خسائر بشرية او مادية جراء الهزة التي ضربت مناطق غرب نينوى".

وكانت المراصد الزلزالية العراقية قد سجلت فجر اليوم السبت، هزة أرضية وقعت في عدة مدن في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى شمالي البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن المراصد واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر وقعت في الحدود السورية العراقية وتبعد 80 كم غرب سنجار و76 كم جنوب غرب دهوك، عند الساعة 2:43:14 بالتوقيت المحلي.

وأشار التقرير إلى وجود شعور واضح بقوة الهزة في قضاءي تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك.

هذا ولم ترد أية تقارير تفيد بوقوع خسائر أو أضرار في تلك المناطق المذكورة حتى وقت كتابة الخبر.