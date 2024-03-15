الدفاع المدني في كركوك تغلق 15 مقهى وتؤكد: لمنع وقوع حوادث كارثية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن إغلاق 15 كوفي شوب ومقهى بسبب عدم مراعاتها لشروط السلامة المدنية وعدم وجود المواد الخاصة بإطفاء الحرائق في هذه المواقع ومنعا لعدم وقوع حوادث كارثية في شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في كركوك الرائد قيس عبد الرزاق ، لوكالة شفق نيوز، إن "حسب التعليمات الواردة من قبل مديرية الدفاع المدني العامة وتنفيذا لتوصيات وزير الداخلية قامت مديرية الدفاع المدني بإجراء كشوفات على جميع مراكز الكوفي شوب والمقاهي التي تشهد تجمعات، في شهر رمضان المبارك حيث قمنا برفع توصيات لإدارة محافظة كركوك بهذه المراكز لعدم التزامها بالشروط المحددة من قبل الدفاع المدني".

ولفت إلى أن "15 مركزا لم يطبق التعليمات والتوصيات الخاصة بالسلامة وبعد صدور قرار الغلق الذي ينفذ من قبل الأمن السياحي ومراكز الشرطة، حيث أغلقت لمنع حدوث أي كوارث لأن هذه المقاهي استخدم البعض منها مادة السندويج بنل وهذا مرفوض في عمليات البناء لأنه سريع الاشتعال وغير مسموح استخدامه في البنايات".

وأكد أن "قرار الغلق يستمر لمدة 15 يوما وعند التزام صاحب المقهى بالشروط فإننا نقوم برفع قرار الغلق وإذا لم ينفذ شروط السلامة فإن قرار الغلق يستمر لذات المدة، ويبقى كذلك لحين تنفيذ شروط السلامة المدنية".

يذكر ان المقاهي في كركوك تشهد اقبالا وخاصة في شهر رمضان لغرض ممارسة لعبة المحيبس والصينية وهي لعبة شعبية تتكون من أقداح متعددة توضع داخل صينية وتلصق بمادة سكرية تساعد على عدم حركتها أثناء الدوران وتوضع أمام الفريق الخصم الذي يبدأ بالبحث عن المحبس أسفل الأقداح.