الدفاع المدني: حوادث حرائق المحاصيل الأخيرة بسيطة.. وهذه أسبابها الشائعة

شفق نيوز/ أشارت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إلى أن حوادث الحرائق التي طالت محاصيل زراعية في محافظات ميسان والنجف والمثنى مؤخراً تعد بسيطة، وفيما أوضحت أسباب حصولها، بيّنت الإجراءات التي اتخذتها لتقليل فرص هذه الحوادث.

وقال مدير علاقات وإعلام مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبدالرحمن لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني سجلت منذ بدء حملة الحصاد في المحافظات الجنوبية عدداً من حوادث الحريق في هذه المحاصيل الزراعية أو المزارع، وكان أبرزها في محافظات ميسان والنجف والمثنى".

وأضاف، "لكن هذه الحوادث تعتبر بسيطة، لتدخل الدفاع المدني بشكل عاجل وإخمادها وفق الخطة المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني، التي أعدتها سابقاً قبل بدء حملة الحصاد، من خلال نشر فرق إطفاء الدفاع المدني في المساحات المزروعة".

وعن أسباب وقوع هذه الحوادث، أرجع عبدالرحمن إندلاع الحرائق - وكما مؤشر خلال الأعوام السابقة - إلى "الإهمال من قبل بعض الفلاحين والمزارعين، وعدم توفير متطلبات الإطفاء وأبسطها مطفأة الحريق والماء، وإجراء الصيانة الموقعية للحاصودات والجرارات، وعبث الأطفال، وأعقاب السجائر، وإعداد الطعام في المزارع، وسحب الكهرباء من الأسلاك الكهربائية بالتجطيل".

ولفت إلى أن "مديرية الدفاع المدني كانت لها إجراءات استباقية من خلال التوعية عبر نشر بوسترات وبوردرات وإقامة ندوات مختصرة للتعريف وتبصير المزارعين والفلاحين بإجراءات السلامة، لتقليل فرص حصول حوادث الحريق في محصولي الحنطة والشعير".

وأعرب عبدالرحمن في الختام عن أمله بأن "يكون الموسم الحالي خالٍ من حوادث الحريق، ويكون تسويق الحنطة والشعير بطريقة آمنة من خلال متابعة مديرية الدفاع المدني لإجراءات السلامة والوقاية في المزارع، وتوفير متطلبات السلامة في المخازن والسايلوات والبنادر".