الدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في الموصل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، أن فرقها انتشلت جثة واحدة وتسعة عمال مصابين من تحت أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تبحث عن مفقودي تحت أطنان الخرسانة بعد انهيار "قالب الصب" في بناية قيد الإنشاء عائدة إلى دائرة مجاري نينوى في منطقة يارمجة شرقي مدينة الموصل.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ استنفرت وسخرت إمكانياتها لإخراج العمال من تحت قضبان التسليح والخرسانة قبل اختناقهم، فيما قدمت الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت أنها ما زالت تحاول إيجاد المفقودين من العمال وحسب شهود عيان يقدر عددهم بعاملين ما زالوا تحت الخرسانة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني وكالة شفق نيوز، بأن بناية قيد الإنشاء مؤلفة من ثلاثة طوابق انهارت في منطقة يارمجة بالموصل.

وأضاف أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تحاول اجلاء العمال المحاصرين تحت ركام تلك البناية.

وتابع المصدر؛ أن جهود الانقاذ أسفرت عن اجلاء 8 عمال بينهم مصابون ولكن لا وجود لوفيات حتى هذه اللحظة، لافتا إلى ان عملية الانقاذ مستمرة.

وشهد العراق خلال العام 2022 حوادث انهيار مروعة أحدها لمزار ديني ما يُعرف بقطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، والآخر لبناية مؤلفة من أربعة طوابق في حي الكرادة، والثالث لبناية في منطقة الوزيرية للعطور جراء حريق هائل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء.