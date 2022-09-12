الدفاع المدني تفصح لشفق نيوز محاور خطتها لتأمين الزيارة الاربعينية 

شفق نيوز/ أكدت مديرية الدفاع المدني العراقية، يوم الأثنين، اعداد خطة "مرنة وسريعة" من ثلاثة محاور لتأمين الزيارة الاربعينية.

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية أعدت خطة مرنة وسريعة التنفيذ لتأمين الزيارة الأربعينية، وذلك لأهميتها وأعداد الزائرين الكبيرة".

وأوضح أن "الخطة تضم عدة محاور، الأول إرشادي يتضمن نشر وصايا وإرشادات الدفاع المدني المتعلقة بالزائرين والمواكب الحسينية"، مشيرا الى "توزيع البوسترات وإقامة الندوات الصغيرة والسريعة للزائرين واصحاب المواكب والتأكيد على إجراءات الحماية والسلامة".

أما المحور الثاني، فيبين عبد الرحمن، أنه "يتضمن نشر مفارز الدفاع المدني في الساحات العامة والتقاطعات وطرق الزائرين"، مؤكدا أن "هذه الفرق ستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمة للزوار الذين يسلكون الطرق المرسومة للزيارة الى محافظة كربلاء".

ويتضمن المحور الثالث، وفقا للمتحدث، "فتح مقر جوال يكون فيه كبار ضباط المديرية"، لافتا الى "دعم مديرية دفاع مدني كربلاء بفرق إطفاء من المحافظات القريبة حسب خطة الإسناد التي تعمل عليها المديرية".

وأكد أن "هذه المحاور الثلاثة تعمل عليها مديرية الدفاع المدني لضمان زيارة خالية من اي اصابات او حوادث تتعلق بالحريق او الانقاذ".

وحتى يوم أمس السبت، كشف مصدر في مديرية المنافذ الحدودية العراقية، عن دخول نحو مليوني زائر الى العراق عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية، ذلك بالاضافة الى ملايين الزائرين العراقيين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.