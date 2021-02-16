الدفاع المدني تعلن السيطرة على نيران كربلاء

شفق نيوز/ اعلن مدير عام الدفاع المدني السيطرة على سلسلة النيران التي نشبت في محافظة كربلاء بالتزامن مع عاصفة ترابية ضربت المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، أن فرق الدفاع المدني ما زالت مستنفرة في عموم المحافظات، لمواجهة الحوادث التي قد تنشأ نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن سلسلة الحرائق في كربلاء بدأت قرب فندق البارون داخل بساتين ودور سكنية نتيجة شدة الرياح وسقوط الأسلاك الكهربائية، لتمتد النيران صوب بساتين أخرى.

وأضاف أن مدير عام الدفاع المدني توجه الى كربلاء، وأوعز بإرسال إسناد من محافظة بابل والنجف والديوانية بعد استنفار كامل لفرق الدفاع المدني.

واجتاحت عاصفة ترابية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء محافظة كربلاء وسط إعلان حالة الإنذار من قبل السلطات المحلية.

وقال مسؤول إعلام صحة كربلاء، عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وجهت كوادرها الطبية بإعلان حالة الانذار تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة بسبب اقتراب عاصفة ترابية من المحافظة.

من جانبهم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة وصلت إلى حدود محافظة النجف من جهة الصحراء، وباتت الرؤية هناك شبه معدومة.

وأشار الشهود إلى أن العاصفة الترابية تتجه الى مركز المحافظة.