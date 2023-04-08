الدفاع المدني تعلن استعداداتها لـ"غزارة الأمطار" وتصدر توجيهات عبر شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن استعداداتها لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذا الأسبوع.

وقال مدير علاقات واعلام مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني تلقت الإشعارات فيما يخص تقلبات الطقس، وحسب الأنواء الجوية سيكون هناك غزارة في الامطار يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين خصوصا في المناطق الشمالية والغربية".

واضاف ان "مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك وجه مراكز الدفاع المنتشرة في بغداد والمحافظات بالجهوزية والاستعداد وتهيئة كافة المعدات اللازمة خلال موجات الأمطار".

ولفت عبد الرحمن الى "مديرية الدفاع المدني تمتلك الخبرة الكافية واللازمة للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات"، داعياً المواطنين الذين يتعرضون للفيضانات او الامطار الغزيرة الى الاتصال بهاتف الدفاع المدني (115) لتلبية مناشداتهم ونداءاتهم بشكل عاجل وفوري".

وأشار إلى "نشر فرق الانقاذ في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها بغزارة او المتوقع ان تتعرض للسيول"، داعياً الى "عدم الاستخفاف بكميات الأمطار الهاطلة لان غزارة الامطار تؤدي الى غرق بعض القرى والمنازل ومتابعة كلما يصدر من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".