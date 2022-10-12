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الدفاع المدني تطلق حملة شاملة على المدارس مع بدء العام الدراسي

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-12T14:37:04+0000
الدفاع المدني تطلق حملة شاملة على المدارس مع بدء العام الدراسي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الأربعاء، عن إطلاق حملة شاملة على المدارس لضمان سلامة الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد.

وقال مدير اعلام المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني دأبت منذ ست سنوات على إطلاق حملة سلامة الطلبة في بداية العام الدراسي، من خلال إجراء كشوفات الوقاية والسلامة على المدارس ضمن الرقعة الجغرافية لمراكز الدفاع المدني، فضلا عن إقامة الندوات والممارسات حول كيفية استعمال مطافئ الحريق في المدارس".

وعن الإجراءات المتبعة بشأن المدارس الكرفانية، أوضح عبد الرحمن، أن "المديرية تقوم بتثبيت إجراءات الوقاية والسلامة في المدارس الكرفانية، ومن ثم ترفع توصياتها إلى وزارة التربية، خاصة في حال كانت هناك تغليفات سريعة الاشتعال من مواد (جبس بورد وسندويج بنل)".

وفيما يتعلق بشمول تلك الحملة مناطق القرى والأرياف، ذكر عميد الإطفاء، أن "حملات الدفاع المدني عندما تطلق تكون شاملة، تبدأ من بغداد وتليها المحافظات الأخرى، وتنتهي بالأقضية والنواحي والقرى".

وحددت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.

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