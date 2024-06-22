الدفاع المدني تسيطر على حريق نشب في مخازن تجارية جنوبي بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن تمكنها من السيطرة على حريق نشب بـ 6 مخازن وعدد من العجلات الحمل برادات للمواد الغذائية جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق نشب داخل ستة مخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مع احتراق عدد من العجلات الحمل نوع براد لنقل المواد الغذائية في منطقة عويريج جنوب غرب بغداد، بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".

ولفتت إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بثقل أسطولها من عجلات إطفاء تخصصية وأخرى ساندة مع زج جهد عجلات الإنقاذ الثقيل من شفلات لرفع الإنقاض وتسهيل عمليات الاقتحام والاخماد وتطويق النيران وعزل المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن اخرى مملوءة بالبضائع الغذائية حتى تمكنت من السيطرة الكاملة لتنهي أعمال التبريد المطول دون تسجيل إصابات بشرية".

وتابعت: "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".