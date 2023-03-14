الدفاع المدني تستنفر لمواجهة الأمطار وتوجه رسالة للمواطنين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الثلاثاء، استنفارها لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها غداً الأربعاء في اغلب المحافظات العراقية.

وقال مدير اعلام مديرية الدفاع المدني العامة العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب الاشعارات التي تردنا من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي فأن اغلب المحافظات العراقية وخصوصاً محافظات إقليم كوردستان ستشهد أمطاراً غزيرة بدءا من يوم غد وحتى صباح الخميس المقبل".

وأضاف، "اتخذنا جملة من الإجراءات لمواجهة الأمطار المتوقعة.. مراكزنا جاهزة وباستنفار كامل وتم تهيئة المعدات المتعلقة بعملية سحب الأمطار لا سيما إن كانت الأمطار غزيرة او موجات السيول".

ودعا عبد الرحمن المواطنين الى الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني (115) للتبليغ عن أية حالة طارئة ومراقبة نشرات الطقس".

وكشف خبير الأرصاد الجوية علي الجابر الزيادي في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، عن هطول أمطار غزيرة تتفاوت شدتها بحسب مناطق البلاد ابتداء من فجر يوم غد وحتى مساء الخميس، فيما حذر من غرق بعض المناطق والطرق نتيجة شدة الأمطار المتوقعة.

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل قد وجه اليوم الثلاثاء، تشكيلات الوزارة بالاستعداد والجاهزية القصوى والمرابطة التامة والمراقبة لمحطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع، تحسباً لسوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية.

وشدد الوزير بشكل تام على "مراعاة الاستثناءات الحاكمة لكهرباء المستشفيات ومشاريع المياه ومحطات الصرف الصحي، ودوام المخازن بنظام الـ24 ساعة لتجهيز المواد الحاكمة لأدامة الشبكة الكهربائية، مع الحرص البالغ ومراعاة إجراءات السلامة للعاملين والمعدات".