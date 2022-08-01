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الدفاع المدني تستعد لزيارة عاشوراء بخطة ثلاثية المحاور

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T11:39:16+0000
الدفاع المدني تستعد لزيارة عاشوراء بخطة ثلاثية المحاور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الاثنين، عن إعداد خطة من ثلاثة محاور لتأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

وقال مدير اعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني أعدّت خطة مرنة متكاملة لمناسبة زيارة العاشر من محرم، تتكون من ثلاثة محاور رئيسية".

وبين أن "المحور الأول هو إرشادي توعوي، من خلال نشر وصايا وإرشادات الدفاع المدني المتعلقة بالزائرين، أمّا المحور الثاني فهو استباقي، يتمثل بنشر مفارز الدفاع المدني في الساحات والتقاطعات العامة، وطرق سير الزائرين".

وأضاف أن "المحور الثالث هو دعم مديريتي دفاع مدني كربلاء والنجف، بفرق اطفاء إضافية من المحافظات القريبة، وحسب خطة الاسناد المتبادل بين المديريات".

وأشار عبد الرحمن، إلى أن "هذه الخطة تعمل عليها مديرية الدفاع المدني منذ أعوام، حتى تكون موجودة في جميع صنوفها، سواء صنف الاطفاء والانقاذ، أو معالجة القنابل غير المنفلقة، أو فرق مراكز الشرطة البيئية التابعة إلى مديرية الدفاع المدني العامة، وهي خطط اثبتت نجاحها خلال الاعوام السابقة".

وتابع، كما أن "جميع ضباط ومنتسبي المديرية على استعداد تام، من خلال تواجد أغلب قيادات الدفاع المدني في مديريتي كربلاء والنجف وفي مدينة الكاظمية، حتى يتم ضمان تطبيق محاور الخطة بشكل دقيق يسمح بتدخل فرق الدفاع المدني في حال أي حدوث طارئ بالوقت المناسب".

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