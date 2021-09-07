الدفاع المدني تتحسب لكثافة الزائرين وتفصح عن خطتها للزيارة الاربعينية

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن خطتها الخاصة والمبكرة لتأمين الزيارة الأربعينية.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان لوكالة شفق نيوز، إن مديرية الدفاع المدني تمتلك خطة مبكرة لتأمين الزيارة الاربعينية هذا العام"، مبيناً أن "الخطة ستنفذ بالتعاون مع قيادات العمليات والشرطة في المحافظات والجهات الساندة".

ووأضح بوهان أن "مديرية الدفاع المدني استنفرت إمكانياتها في وقت مبكر وفق خطة مركزية وخطط أخرى فرعية في المحافظات"، موضحاً أن تلك الخطط "تتضمن تأمين إجراءات احترازية فاعلة ونشر مفارز في طرق الزائرين وإسنادها في محافظة كربلاء بأعداد إضافية من عجلات اطفاء وانقاذ واسعاف".

وأشار مدير عام الدفاع المدني، إلى أن الخطط "اعتمدت على معايير وأسس تقصي في داخل حدود المحافظة ومركزها"، موضحاً أن "عجلة الإطفاء والإنقاذ تتحرك بمساحة 3 كليو متر فقط مع حساب عمليات الاسناد".

وبين بوهان أن "الخطة ستدخل حيز التنفيذ عند دخول الزيارة الأربعينية وقبل الذروة"، مشيراً إلى "نشر عناصر متدربة مع أجهزة إنعاش لمن يحتاج له بسبب الكثافة الكبيرة من الزائرين".

وبسبب تلك الكثافة توقع بوهان، أن "يكون هناك تدافع"، مؤكداَ أن "هذا الأمر محسوب له من قبل مديرية الدفاع المدني".

وأوضح أن "مفارز من (سي بي أم اس)، فريق الاستجابة الوطني للحوادث الكيمائية والبايلوجية والنووية الالبع للدفاع المدني للتعامل اي حادث مستجد"، مشيراً إلى أن "هذا الفريق استحدث بعد تحرير الموصل واستخدم في عمليات التعفير من فيروس كورونا" .

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.