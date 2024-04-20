الدفاع المدني بكركوك ينفي حدوث حريق في مستشفى "آزادي" ويصدر توضيحاً (فيديو)

شفق نيوز/ نفت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، يوم السبت، حدوث أي حريق داخل مستشفى "آزادي" التعليمي.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد قيس عبد الرزاق ، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عن حدوث حريق في مستشفى آزادي غير صحيح"، موضحاً أن "فرق الدفاع المدني تلقت معلومات عن وجود حريق في حشائش وقصب في حي الأسكان وتحركت سيارتين من الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على الحريق".

وتابع أن "شق ارض قريب للوادي فيه حشائش وقصب جرى إحراقه، وارتفعت النيران فيه في حي الإسكان وتمكنا من السيطرة عليه ولا توجد أي خسائر".