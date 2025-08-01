الدفاع المدني العراقي ينتشر على طريق النجف – كربلاء استعداداً لحدث مليوني

شفق نيوز- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف، يوم الجمعة، مشاركة أكثر من 40 عجلة إطفاء وإنقاذ ومعالجة في خطة زيارة الأربعين، مشيرة إلى أن المفارز انتشرت على طول الطريق الرابط بين النجف وكربلاء ومحاور الكوفة والمناذرة، وبالتوازي مع ذلك؛ تم إطلاق حملة توعوية للتعريف بإجراءات السلامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للمواكب الحسينية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية علي تويج، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني في النجف باشرت منذ اليوم الأول من شهر صفر، وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة، بنشر مفارز الإطفاء والإنقاذ على طول الطريق الرابط بين النجف وكربلاء ومحاور الكوفة والمناذرة، بمشاركة أكثر من 40 آلية إطفاء وإنقاذ، وذلك استعداداً لاستقبال الزائرين".

وأضاف تويج، أن "الهدف من هذه الخطة تأمين خط السير باتجاه النجف وكربلاء والمحاور الأخرى، والاستجابة السريعة في حال حصول أي حادث حريق، كما وُضعت عجلات إطفاء صغيرة قرب المواكب الحسينية المزدحمة للتحرك سريعاً على الحوادث في ظل الزخم الكبير".

وأشار إلى أن "خطة زيارة الأربعين يتم تحديثها كل عام من قبل قيادة العمليات، ويتم وضع خطط رئيسة وبديلة، وتضمنت خطة هذا العام محوراً توعوياً من خلال توزيع البوسترات وعقد الندوات بالتنسيق مع الهيئة العليا للمواكب الحسينية في النجف".

وتهدف خطة التوعية، بحسب تويج، إلى "توعية المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب في النجف على إجراءات السلامة، وضرورة التعاون مع الدفاع المدني بالإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها لضمان الاستجابة السريعة للحادث".

ويحيي المسلمون الشيعة في العشرين من شهر صفر ضمن التقويم الهجري القمري من كل عام، الزيارة الأربعينية والتي تصادف في هذا العام 15 آب/ أغسطس الجاري.