الدفاع المدني العراقي يقدم الإسناد بإطفاء حريق "شاريا"

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي بمساندته لفرق إطفاء إقليم كوردستان للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب يوم الجمعة في مخيم "شاريا" للنازحين الايزيديين في محافظة دهوك.

وقال الدفاع المدني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إسناد فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى نظيرتها فرق اطفاء اقليم كوردستان، تم اخماد حريق مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي نشبت في عدد من الخيم وابعدت خطر الحريق عن المواطنين النازحين وانقذت عددا كبيرا من الخيم، وحجمت الاضرار الناتجة عن الحريق".

وأشارت إلى أنه "لم تعرف بعد ان كان هناك اصابات او الخسائر البشرية وبانتظار بيان الجهات المختصة في اقليم كوردستان".

وأفادت بتزويد طائرات الاطفاء بالمياه من قبل فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى.

وكان مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن قرابة 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى بعد الحريق الذي شبّ في 350 خيمة في مخيم "شاريا".

وأوضح أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي، وقد تدخلت الطائرات المروحية في عملية إخماده إضافة إلى العشرات من عجلات الإطفاء، مشيرا تشكيل المحافظ علي تتر لجنة للكشف عن ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.