الدفاع المدني العراقي يرفع 2500 دعوى ضد مخالفين لتعليماته ويحذر من استمرار الحرائق

شفق نيوز/ أعلن مدير الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان، يوم الأحد، رفع 2500 دعوى ضد المخالفين غير الملتزمين بتعليمات المديرية، محذراً من استمرار الحرائق.

وقال بوهان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هنالك أكثر من 2500 دعوى قضائية قام الدفاع المدني بتحريكها على المخالفين غير الملتزمين بتعليماته"، لافتا الى أن "هناك مخالفات كبيرة في المباني واذا ما تم معالجتها ستبقى الحرائق مستمرة".

وتابع مدير الدفاع المدني، "لدينا كشوفات بكل البنى التحتية وما فيها من مخالفات"، مشيرا الى ان "تجاهل المواطنين لإرشادات الدفاع المدني زاد من الحرائق".

ودعا بوهان اصحاب المحال التجارية والصناعية الى "ادراك سلامة اموالهم والعاملين معهم"، محذراً ان "استخدام السندويش بنل والكوبوند هو نذير خطر في استمرار الحرائق".

وتعليقاً على حادث حريق طال شركة صيرفة أمس السبت في البصرة، قال بوهان، إن "الفرقة الاولى في الجيش العراقي التي وصلت لمكان الحادث لم تتعامل بمهنية مع حجم الحريق لحين وصول الفرق التعزيزية، وفتحنا تحقيقاً بما حصل وسنعلن نتائجه حين اكتماله".

واوضح ان "سبب الحادث كان تماسا كهربائيا من الطابق العلوي للمبنى"، مبيناً ان "الاجهزة الامنية من النجدة والشرطة قامت بالحفاظ على عشرات الملايين في مكتب الصيرفة وتم تسليمها بشكل اصولي الى أصحابها".

وقضى شخص امس السبت، نتيجة حريق اندلع في بناية تجارية وسط مدينة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن حريقا اندلع في بناية تجارية في منطقة الجزائر وسط مدينة البصرة.

واضاف ان فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحريق وشرعت باخماد النيران، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثة مواطن طالتها النيران داخل البناية.