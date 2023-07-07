الدفاع المدني يصدر تحذيرات جراء ارتفاع الحرارة وظهور سحب ركامية تسبب "الكتمة" في الجو

شفق نيوز/ أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، يوم الجمعة، تحذيراً بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق في العراق.

ونبهت المديرية إلى أنه يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازية.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

وأكدت الإدارة على أنه يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

ودعت إلى الاكثار من شرب الماء والسوائل، الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

كما نوه البيان إلى التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأسرة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

وشدد البيان على البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً، داعية إلى وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.