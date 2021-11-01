الدفاع المدني العراقي يتخذ إجراءات استباقية من ثلاثة محاور استعداداً لفيضانات وسيول

شفق نيوز/ اتخذت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، إجراءات احترازية خاصة استعدادا لفصل الشتاء وما قد يرافقه من فيضانات وسيول.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد جودت عبد الرحمن داود، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية لديها مؤشر لارتفاع مستوى الحرائق أسوة في فصل الصيف".

وأضاف داود، أن "المديرية قامت أيضاً بتحديث خطة لما يشهده البلاد من فيضانات وسيول حيث تعمل المديرية على ثلاثة محاور لتعزيز الخطة الإيجابية لفصل الشتاء".

وأوضح أن "المحور الأول هو محور إجرائي يخص الاهتمام والصيانة بآليات الدفاع المدني ومضخات الماء الكبيرة، والتأكد من صلاحية تلك الآليات وجاهزيتها".

وأما المحور الثاني، وفقا لمدير الدفاع المدني، فهو توزيع جهد المحافظات بين محافظة وأخرى حيث هناك مؤشر لدى المديرية، تحصل فيها الفيضانات على مر السنين وتحتاج إلى دعم من المحافظات الأخرى".

وهذه المحافظات هي واسط وميسان وداخل أحياء العاصمة بغداد السكنية، بالإضافة إلى المحافظات الشمالية وتحديداً نينوى عدا إقليم كوردستان، رغم استعداد المديرية للتعاون مع الإقليم في هذا الأمر، بحسب داود.

وأشار مدير الدفاع المدني، إلى أن المحور الثالث هو "إعلامي لتسليط الضوء على ما يصدر من وصايا وإرشادات بشأن فصل الشتاء تخص البوسترات وصفحة الدفاع المدني على فيس بوك".

وخلص داود إلى القول إن مديرية الدفاع المدني، أدخلت جملة توصيات منها "تجنب إدخال المدافئ النفطية إلى الأماكن المغلقة، وإبعاد المدافئ النفطية عن الستائر، وعدم ترك المدافئ عند النوم".