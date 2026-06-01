الدفاع المدني العراقي: غرامة مالية وتبعات قانونية على إعاقة حركة فرق الإنقاذ

شفق نيوز- بغداد

توعدت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، بغرامات مالية على أصحاب السيارات الذين يعيقون حركة آليات فرق الإطفاء والإنقاذ في الطرقات، بالإضافة إلى التبعات القانونية المترتبة على تأخير عمليات الإنقاذ.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إعاقة مركبات الطوارئ تعد مخالفة صريحة لنصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، التي تُوجب على السائقين إفساح المجال فوراً عند سماع صافرات الإنذار أو رؤية آليات الدفاع المدني".

وبينت أن "المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة تتضمن فرض غرامة مرورية قدرها 200 ألف دينار عراقي على كل من يتعمد عرقلة حركة سير آليات الطوارئ أو يُهمل إفساح الطريق لها".

وحذرت المديرية من أن "التبعات القانونية لن تقف عند الغرامات المالية فحسب؛ إذ إن عرقلة وصول فرقنا إلى مواقع الحوادث -وما يترتب عليها من تأخير في إخماد النيران أو إنقاذ المحاصرين- ستضع السائق المخالف تحت طائلة قانون العقوبات العراقي، وسيتعرض كل من يثبت تسببه بإهمال أو تعمد في إعاقة العمل الإنساني للمساءلة القانونية الجنائية، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن فعلته".