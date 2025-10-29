الدفاع المدني العراقي: انخفاض الحرائق بنسبة 58% خلال العام الجاري

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، يوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في عدد حوادث الحرائق خلال عام 2025 بنسبة بلغت 58% مقارنة بالأعوام السابقة، عازية ذلك إلى تنامي وعي المواطنين وتشديد التشريعات وتعزيز قدرات الدفاع المدني البشرية والآلية.

وذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الدفاع المدني نجحت في خفض نسبة الحوادث المسجلة خلال العام الحالي بعد أن عززت الأركان الثلاثة الفاعلة في التعامل مع الحوادث، وهي وعي المواطنين والتشريعات القانونية والإمكانات الميدانية".

وأوضح شاكر أن "الركن الأول تمثل بارتفاع مستوى الوعي المجتمعي باقتناء وسائل الإطفاء والسلامة، خصوصاً بعد حادثة الكوت، حيث شهد سوق معدات السلامة إقبالاً غير مسبوق من قبل المواطنين، ما انعكس إيجاباً على معدلات السيطرة المبكرة على الحوادث".

ولفت إلى أن "قسم العلاقات والإعلام في المديرية حصل على المركز الأول عربياً بالتوعية خلال المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني".

وأضاف أن "الركن الثاني يتعلق بالتشريعات القانونية، إذ تعمل المديرية على تشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة، وتسعى إلى تعديل قانون الدفاع المدني بما يتيح غلق المشاريع المخالفة وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد استيفائها للشروط المطلوبة".

أما الركن الثالث، بحسب شاكر، فهو "تعاظم الإمكانات البشرية والآلية للمديرية، إذ تم إنشاء أكثر من 100 مفرزة نموذجية جديدة دخلت الخدمة، فضلاً عن بناء مراكز إضافية، وزج عناصر شابة في صفوف فرق الإطفاء والإنقاذ".

وبيّن أن "أسطول الدفاع المدني تمّ رفده بعجلات إطفاء حديثة ومتخصصة من مناشئ ألمانية ويابانية وأميركية وكورية، إضافة إلى طائرات مخصصة للإنقاذ والإطفاء دخلت الخدمة الفعلية لأول مرة".

يذكر أن مديرية الدفاع المدني العامة أعلنت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسلم أول دفعة من الطائرات المروحية المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء.

وبحسب بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة منذ تأسيس المديرية عام 1956، حيث سيتم استخدامها في عمليات الدفاع المدني من الآن فصاعداً.

ويشهد العراق حوادث حرائق بين فترة وأخرى تطال مجمعات تجارية وأبنية عالية تتطلب استخدام معدات خاصة لإخلاء الأشخاص وإخماد النيران.

ومن بين أبرز تلك الحوادث حريق بناية "هايبر ماركت" الكوت في محافظة واسط في 16 تموز/ يوليو 2025 والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب، والذي أثار حينها انتقادات واسعة لفرق الإطفاء لافتقارها إلى الطائرات والمركبات ذات السلالم الطويلة لإجلاء المواطنين قبل أن يلقوا حتفهم حرقاً داخل البناية.

أما في ما يتعلق بالمخالفات، فقد أشار شاكر إلى أن "عدد المباني والمشاريع المخالفة لشروط السلامة التي تم إغلاقها خلال العام الجاري بلغ 9429 مشروعاً في عموم المحافظات عدا إقليم كوردستان، عاد معظمها لمزاولة نشاطه بعد استيفاء المتطلبات"، مبيناً في ختام حديثه أن "بغداد تصدرت قائمة المحافظات بعدد المخالفات المسجلة".