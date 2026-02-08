الدفاع المدني العراقي: الحرائق انخفضت بنسبة 74% خلال العام 2025

شفق نيوز- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، يوم الأحد، عن تراجع معدلات الحوادث خلال عام 2025 بنسبة 74% مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدة أن هذا الانخفاض يعود إلى ثلاثة محاور رئيسة أسهمت في تعزيز السلامة العامة والحد من الحرائق.

وعن المحور الأول ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر لوكالة شفق نيوز أنه يتمثل بالإجراءات القانونية الصارمة، حيث إن تطبيق القانون بشكل حازم كان له دور كبير في تقليل مسببات الحوادث.

وأوضح شاكر فقد تم إغلاق أكثر من 10 آلاف مبنى خلال العام الماضي لمخالفتها اشتراطات الدفاع المدني، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من اندلاع الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

أما المحور الثاني فهو التوعية والإرشاد، حيث أكد المسؤول أن جهود التوعية والإرشاد التي قامت بها المديرية كانت عاملاً محورياً في انخفاض الحوادث.

فقد نشرت المديرية توصياتها وإرشاداتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المطبوعات والمسموعات والمرئيات، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب شاكر فإن هذه المبادرات أسهمت في زيادة وعي المواطنين بأهمية تجهيز مستلزمات الإطفاء، مثل اقتناء مطفأة الحريق، ما أدى إلى انتعاش أسواق بيع هذه المستلزمات خلال العام الماضي.

وعن المحور الثالث أشار شاكر إلى أنه يتعلق بتطوير القدرات التشغيلية للدفاع المدني، إذ أن تعزيز قدرات الدفاع المدني كان محوراً أساسياً آخر في الحد من الحوادث، فقد تم إنشاء مراكز جديدة في جميع المحافظات، ما يضمن استجابة الفرق بشكل سريع وفعلي لحالات الطوارئ.

وشرح قائلاً: بحيث تصل الفرق إلى أي موقع خلال فترة تتراوح بين 4 و7 دقائق وفق المعايير العالمية، كما استحوذت المديرية على أسطول حديث ومتطور من المركبات، مما يعزز قدرة الفرق على التعامل مع الحوادث بسرعة وكفاءة.

وخلص شاكر إلى أن هذه الإجراءات المتكاملة ساهمت في تحسين جاهزية الدفاع المدني وحماية المواطنين والممتلكات، معرباً عن تطلع المديرية للاستمرار في تطوير أدائها لضمان أعلى مستويات السلامة العامة.

وكانت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، أعلنت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، انخفاض ملحوظ في عدد حوادث الحرائق خلال عام 2025 بنسبة بلغت 58% مقارنة بالأعوام السابقة، عازية ذلك إلى تنامي وعي المواطنين وتشديد التشريعات وتعزيز قدرات الدفاع المدني البشرية والآلية.

وفي تحقيق سابق لوكالة شفق نيوز نشر في 20 تموز/ يوليو 2025، كشف أن العراق سجل (باستثناء إقليم كوردستان) أكثر من 55 ألف حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، حاصدة أرواح المئات من الأشخاص إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد سجل العراق (عدا إقليم كوردستان) 32477 حادثة حريق عام 2022، وفي العام الذي يليه 21024 حريقاً، و2300 حادثة حريق عام 2024، وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً سنوياً ملحوظاً في معدل الحرائق.

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اعتبر في تموز/ يوليو 2025، أن حوادث الحريق في العراق تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تشريع قانون خاص بمتطلبات السلامة العامة، يُلزم الجهات العامة والخاصة بمعايير محددة، ويُعاقب المخالفين بالسجن والغرامات المشددة.