الدفاع المدني: استنفرنا طواقمنا في مناطق هطول الأمطار ونستعد للتدخل في حال الطوارئ

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، استنفار طواقمها ضمن المناطق المشمولة بهطول الأمطار، فيما بينت أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث أي طارئ

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز إن "مديرية الدفاع المدني تعمل بكل طواقهما واستنفار كامل ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بهطول الأمطار، وعلمنا قبل أكثر من يومين ان هناك موجة أمطار غزيرة تبدأ اليوم، من منطقة البادية وتمتد لتشمل بغداد وديالى وواسط وميسان والبصرة".

وأضاف أن "مدير الدفاع المدني وجه بالتهيؤ والاستعداد عبر تحضير المعدات التي تستخدم في مثل هذه الظروف لتلقي الأخبار من قبل مع المواطنين والوصول إليهم بأقصى سرعة والتدخل في حالات الطوارئ"، مبينا أن "المديرية لها خبرة وتجربة للتعامل مع ملف الأمطار والسيول والفيضانات"، داعيا المواطنين الى "التواصل مع المديرية عبر الرقم (115) المجاني في حال حصول أي طارئ ، ولحد الان لم يصلنا طلب استنجاد من قبل المواطنين، ومع ذلك فمراكزنا لا زالت على أهبة الاستعداد طيلة أوقات هطول الأمطار للتدخل".

وتابع العميد أن "مراكز الدفاع المدني تراقب مناسيب الأنهر وتبلغ المواطنين الساكنين قرب أحواضها ولا سيما العاملين في مجال الرعي والزراعة بأخذ الحيطة والحذر من ارتفاع هذه المناسيب عن الحد الطبيعي".

وشهدت محافظات العراق، اليوم الجمعة، موجة أمطار غزيرة انهارت بسببها شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وجعلت المواطنين يلازمون منازلهم، فيما لجأ بعضهم الى الاعتماد على أنفسهم في التنقل وبطرق، تصنف بأنها "بدائية".