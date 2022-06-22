الدفاع العراقية تنوه عن نقل وتبديل قادة وضباط الجيش

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، أنباء افادت بعمليات نقل قادة وضباط بالجيش.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في تنويه صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي تناولت اخباراً تتعلق بتبديل ونقل قادة وضباط الجيش العراقي، مؤكدة ان جميع الأخبار التي تم تناقلها هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة.

وشددت الوزارة على أن أية جهة ستتناول اخباراً كاذبة تتعلق بقادة وضباط وقطعات الجيش العراقي سيتم ملاحقتها قانونياً، مبينة أن موقعها الالكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي هي الجهات الوحيدة المخصصة لنقل الأخبار.