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الدفاع العراقية تنوه عن شخص يدعي أنه "مستشارها العسكري"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-07T12:38:49+0000
الدفاع العراقية تنوه عن شخص يدعي أنه "مستشارها العسكري"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاحد، عدم صلتها بشخص يدعي أنه مستشارها العسكري، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "شخصاً ظهر في بعض وسائل الإعلام يدعي أنه مُستشار عسكري في وزارة الدفاع، تحت أسم "المستشار العسكري لوزارة الدفاع معن الجبوري"، موضحة أن "المدعو أعلاه كان أحد مُنتسبي وزارتنا تمت احالته الى التقاعد ولم يكن يشغل قبل إحالته الى التقاعد منصب "مستشار عسكري".  

وأكدت الوزارة أنه "سيتم مقاضاة أي شخص يظهر في وسائل الإعلام ويُنسب الى نفسه منصب لم يكن يتمتع به، ويُصرح بإخبار عاريةٌ عن الصحة، لذا اقتضى التنويه"، داعية "وسائل الإعلام المتنوعة الى ضرورة توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم ممن يشغل مناصب حساسة في الوزارة".

 

 

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