الدفاع العراقية تنفي إيقاف أو تقليص مخصصات منتسبي القوات المسلحة

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار يقضي بـ إيقاف أو تقليص مخصصات منتسبي القوات المسلحة ابتداءً من الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن صرف المخصصات مستمر وفق القوانين والتعليمات المعمول بها، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تصدر أي توجيه أو قرار بهذا الشأن.

وكانت وزارة المالية قد نفت في وقت سابق هذه الأخبار، مؤكدة عدم صدور أي أمر بإلغاء أو تقليص مخصصات القوات المسلحة.

ودعت وزارة الدفاع جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتاحة عبر موقعها ومنصاتها الرسمية.