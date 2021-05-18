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الدفاع العراقية تعلق على فتح باب التطوع في صفوفها

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T15:30:55+0000
الدفاع العراقية تعلق على فتح باب التطوع في صفوفها

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، فتح باب التطوع في صفوف قوات الجيش خلال العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة".

وأضافت "لا توجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات"، مؤكدة على ان الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام المحلية، قد تداولت خبراً ان وزارة الدفاع فتحت الباب امام الراغبين بالتطوع في صفوف القوات المسلحة.

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