الدفاع العراقية تضع حجر الأساس لمطار تلعفر العسكري

شفق نيوز– نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، وضع حجر الأساس لمطار تلعفر العسكري وفق "أعلى المعايير الفنية والتقنية"، بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة والمساهمة في تطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للنقل والتجارة في محافظة نينوى.

وقال وزير الدفاع خلال مراسم وضع حجر الأساس، وفق بيان للوزارة ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع الحيوي يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعمار محافظة نينوى وتعزيز قدراتها"، مشيراً إلى أن "مدينة تلعفر كانت عنواناً للصمود والتضحيات، وها هي اليوم تستعيد مكانتها وتنهض من جديد بهمة أبنائها وبجهود مؤسسات الدولة".

وأضاف الوزير أن "إنشاء المطار سيمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير البنية التحتية"، مؤكداً أنه "سيُنفذ بأيدٍ عراقية مخلصة وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية".

وأوضح البيان أن مطار تلعفر العسكري يهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة ليكون نقطة انطلاق جديدة تسهم في سرعة الحركة والإسناد اللوجستي للقطعات الأمنية في عموم قاطع المسؤولية، إلى جانب الإسهام في تطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للنقل والتجارة لأبناء المحافظة".

ويقع مطار تلعفر العسكري، على بُعد نحو 64 كيلومتراً من الحدود العراقية السورية، شُيّد منتصف ثمانينيات القرن الماضي من قبل شركات يوغسلافية، ويضم مدرجاً بطول يزيد على ثلاثة كيلومترات وعدداً من الملاجئ المحصنة للطائرات.

وقد تعرض المطار لقصف عنيف خلال حرب عام 2003، قبل أن تستخدمه القوات الأميركية قاعدة عسكرية حتى عام 2011، ثم تسلمته القوات العراقية.

وفي عام 2014، سيطر عليه تنظيم داعش بعد معارك عنيفة، إلى أن حررته قوات الحشد الشعبي بالكامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.