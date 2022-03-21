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الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات "المعدومين" ابان فترة صدام

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-21T07:35:40+0000
الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات "المعدومين" ابان فترة صدام

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تسلم دفعة جديدة من مستحقات "الشهداء والمعدومين" ابان زمن النظام البائد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بتوجيه من الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، قامت دائرة التقاعد العسكري بتسليم دفعة جديدة من المستحقات الخاصة بالشهداء والمعدومين في زمن النظام البائد وبعدد ٥٣٦ شهيداً ومعدوماً".

وأكد الحيدري، وفق البيان، ضرورة "الاهتمام بهذه الشريحة لما قدمته من تضحيات في سبيل الوطن"، موعزاً "باستكمال بقية المستحقات بالسرعة اللازمة لضمان عدم تأخير استلام حقوقهم".

من جانبها، أكدت دائرة التقاعد العسكري على "تواصلها مع مستحقي الدفعة الأخيرة"، موضحة أنه "سيتم تسليم مستحقاتهم في القريب العاجل".

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