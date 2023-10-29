الدفاع العراقية تجري تغييرات واسعة في مناصبها ومديرياتها

شفق نيوز/ أجرت وزارة الدفاع العراقية جملة تغييرات وتنقلات شملت رتباً ومواقع مختلفة.

وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن التنقلات شملت كلا من: تكليف اللواء الركن عماد غضبان بمنصب رئيس هيئة الاستخبارات قيادة القوات البرية، تكليف اللواء فياض داود العامري بمهام أمين سر الاستخبارات رئاسة أركان الجيش، تكليف اللواء الركن ضياء فخري عبد الجبار بمهام أمين سر دائرة العمليات".

كما تم تكليف اللواء مازن حميد شلال بمهام مدير مديرية الشؤون العسكرية للأغراض المدنية، تكليف اللواء خالد عبد مطلك محمود بمهام مدير مديرية الوثائق العسكرية، تكليف اللواء الركن سعد بنيان عبيد بمهام عميد الكلية العسكرية الرابعة، تكليف اللواء حيدر عبدالامير بمهام رئيس هيئة التدريب / الأكاديمية العسكرية، تكليف اللواء الركن سعدي احمد ناصر بمهام مدير مديرية تدريب قيادة طيران الجيش، تكليف العميد علاء محسن عبد العزيز بمهام مدير مديرية الأمن السيبراني، وتكليف العميد قيس سهيم جابر بمهام مدير مديرية الصنف الإداري وعينة الجيش