الدخيل يكشف عن تلكؤ في مشاريع القطاع الصحي بنينوى

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، عن تطور العمل في مشاريع القطاع الصحي في مدينة الموصل، فيما أكد وجود تلكؤ في تنفيذ مشروع مستشفى الطوارئ في الجانب الأيمن للمدينة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مستشفى الطوارئ في أيمن الموصل تجاوزت نسبة الإنجاز فيه الثمانين بالمئة، لكنه يشهد تلكؤاً في التنفيذ"، مبينا أن إدارة المحافظة حثت الشركة المنفذة على إنهائه في تشرين الثاني المقبل".

وبخصوص تنفيذ مشروع مستشفى الأورام والأمراض السرطانية، أكد الدخيل أن العمل وصل إلى نسبة إنجاز ستة وثمانين بالمئة، متوقعا افتتاحه بداية العام المقبل.

وبشأن مستشفى ابن سينا، أشار الدخيل إلى حل الاشكاليات الخاصة بالشركة الاستشارية، ومن المقرر المباشرة بتنفيذ مشروع المستشفى بسعة 600 سرير الأسبوع المقبل.