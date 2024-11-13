الدخيل يعلن كسب الدعوى الخاصة بفندق نينوى ويؤكد إحالته للاستثمار قريبا

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، حسم ملف الدعوة الخاصة بفندق "نينوى أوبروي" الدولي لدى القضاء العراقي.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ المحكمة الاستئنافية بصفتها الأصلية أصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة الدعاوى التجارية في الكرخ والمتضمن رد الطعن الاستئنافي بخصوص فندق نينوى أوبروي".

وتابع أنه "بموجب القرار القضائي النهائي تم فسخ العقد المبرم سابقاً بين الجهة المستثمرة لفندق نينوى ووزارة الثقافة"، مشيراً إلى أن "الفندق ستتم إحالته للإعلان كفرصة استثمارية قريبا".