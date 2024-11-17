الدخيل يحدد موعد إغلاق مداخل الموصل تحضيراً للتعداد السكاني

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، أن موعد إغلاق السيطرات ومداخل مدينة الموصل (مركز المحافظة) سيكون بحسب المواعيد المحددة من قبل وزارة الداخلية.

ونفى الدخيل ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد غلق السيطرات قبل البدء بعملية التعداد السكاني.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "السيطرات عند مداخل الموصل ستغلق تحضيرًا لإجراء التعداد السكاني والدخول في حظر التجوال الإداري".

وأضاف أن "الحظر وغلق السيطرات سيكونان بحسب تعليمات وزارة الداخلية من الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء".

وكانت السلطات العراقية قد قررت فرض حظر تجوال يومي الـ 20 و 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع عملية التعداد الشامل.