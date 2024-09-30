الدخيل يتعهد بتنفيذ برنامج حكومة نينوى ويصدر توجيهاً

شفق نيوز/ تعهد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين بإنجاز فقرات البرنامج الحكومي، الذي قدمه بداية تسلمه منصب المحافظ.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية في نينوى عقدت اجتماعاً لمناقشة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ومتابعة المشاريع المنفذة في السنوات الخمس الماضية".

وأضاف أن "إدارة نينوى ملتزمة بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة المحلية الحالية والذي صوت عليه مجلس المحافظة، والذي يأتي متناسقاً مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء".

وأعلن الدخيل، أنه أصدر توجيها للدوائر في نينوى لمتابعة تنفيذ المشاريع التي أحيلت في السنوات الخمس الماضية من أجل معالجة التلكؤ الحاصل في بعضها والمشكلات التي تواجه إنجاز البعض الآخر".

وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي يتضمن جميع المجالات والقطاعات في التعليم والصحة والطرق والجسور والتطوير الريفي والاستثمار والرياضة وخلق المساحات الخضراء وغيرها من المجالات".