الدخيل وساكو يؤكدان على "عودة سريعة" للمسيحيين إلى الموصل

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، وبطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، يوم الأربعاء، أهمية ضمان العودة السريعة للمسيحيين إلى مدينة الموصل.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، عقب استقباله لساكو، إن "المسيحيين هم سكان الموصل الأصليون ومهم جداً وجودهم فيها، وإن العصابات التكفيرية دمرت كل شيء في نينوى، لكنها لم تستطعِ تدمير النسيج المجتمعي بين مكوناتها".

وأوضح أن الحكومة المحلية باشرت بإعمار المدينة القديمة وتتطلع لأن تكون هناك عودة حقيقية للمسيحيين إليها، مبينا أن إدارة المحافظة شرعت بإعمار كنيسة مسكنة من خلال موازنة الحكومة المحلية.

ولفت محافظ نينوى، إلى أن "العمل في إعمار مجمع كنائس حوش البيعة يسير وفق الخطط التي وضعناها لانجاز اعماره وافتتاحه قريبا"، كاشفاً عن العمل على إنشاء مركز ثقافي للمسيحيين في المنطقة القديمة بأيمن الموصل.

وتابع: "من المهم عودة المسيحيين والإيزيديين إلى مناطقهم ونعمل مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي على ذلك"، مردفاً: "جامع النوري يقابله كنيسة الساعة وهذا يعكس التنوع الديني الحقيقي والتعايش والتآخي بين المسلمين واخوتهم المسيحيين".

وخلص الدخيل، إلى القول إن "الكاردينال ساكو أثنى على حملة إعمار المحافظة عموماً والكنائس والأديرة والجوامع بشكل خاص، وإيلاء ملف عودة المسيحيين الى مدينة الموصل اهتماماً كبيراً".