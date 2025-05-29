الدخيل: وتيرة العمل تتصاعد في مدخل مطار الموصل تمهيداً لافتتاحه

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، أن الأعمال الجارية في مدخل مطار الموصل الدولي تسير بوتيرة متسارعة، ضمن حملة شاملة لتأهيل البنى التحتية الحيوية استعداداً لافتتاح المطار المرتقب.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية في مديرية بلدية الموصل باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بتنفيذ أعمال صب وتأهيل الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدخل المطار، تمهيداً لبدء مرحلة التبليط خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "هذه الأعمال تأتي بتوجيه مباشر منّا، وضمن خطة طموحة نسابق فيها الزمن لإظهار مطار الموصل بحلّة حضارية تليق بتاريخ المدينة وتؤكد جاهزيتها للدخول في مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري".

وأشار الدخيل إلى أن "افتتاح مطار الموصل لن يكون مجرد مشروع خدمي، بل بوابة استراتيجية للتنمية وربط المحافظة بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يستدعي استكمال جميع مستلزمات البنى التحتية المحيطة به.

واختتم بالقول: “نحن ملتزمون بتهيئة كل ما يلزم لإنجاح هذا المشروع، وسنواصل المتابعة الميدانية حتى لحظة الافتتاح الرسمي”.

ومن المقرر ان يكون افتتاح مطار الموصل من قبل رئيس الوزراء في العاشر من حزيران/يونيو المقبل في ذكرى سقوط المدينة بيد داعش.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد زار الموصل في 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وخلال زيارته، وجه بأن يكون افتتاح المطار في العاشر من شهر حزيران المقبل، كما كلف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، بمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي لضمان انجازه في الوقت المحدد.