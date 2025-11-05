الدخيل: أكثر من مليوني ناخب مستعدون للإدلاء بأصواتهم في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، يوم الاربعاء، جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت يتجاوز مليونين ومئة ألف ناخب.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، خلال زيارته مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، إن "الحكومة المحلية قدّمت دعما مباشرا لتسهيل عمل المفوضية وتلبية احتياجاتها العاجلة، لضمان سير العملية الانتخابية دون عقبات سواء في التصويت العام أو الخاص".

وأشار إلى وجود "زخم سياسي وتنافس كبير داخل المحافظة وتثقيف انتخابي واسع"، متوقعا "مشاركة كبيرة من أهالي نينوى في الانتخابات المقبلة واختيار الشخص الكفوء الذي يمثلهم".

وأكد الدخيل "استقلالية عمل المفوضية"، مجددا دعوته للمواطنين بـ"المشاركة الفاعلة وصناعة التغيير بما يخدم مستقبل المحافظة".

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بيوم الاقتراع للانتخابات النيابية المقررة بعد ستة أيام، فيما اتخذت جملة قرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.