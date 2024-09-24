الدخيل: الموصل بحاجة إلى 300 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اليوم الثلاثاء، حاجة مدينة الموصل إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للحد من مشكلة السكن المتفاقمة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه زار الشركة الإيطالية التي تعاقدت معها الحكومة المحلية مؤخرا لتنفيذ مشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل، وبحث معها الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع.

وأضاف: أن "مشروع التصميم الأساس هو السبيل الوحيد والكفيل للحد من مشكلة السكن من خلال تخصيص أراضي جديدة تستخدم في إنشاء المشاريع السكنية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والصناعية والسياحية".

وأشار الدخيل إلى أن "التصميم الأساس سيكون له البصمة الإيجابية الواضحة في التنمية والعمران بمدينة الموصل لمدة 25 سنة قادمة"، مشددا على أن "الأزمات والفجوات التي عانت منها الموصل أغلبها يرجع لنفاد التصميم الأساس القديم للمدينة".