الحكومة العراقية تقرر الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للمتوسطة والاعدادية

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية، للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها، للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.

وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية في وقت سابق من صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وقالت وزارة التربية في بيان، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير التربية بالدخول الشامل والسماح للطلبة الراسبين في السعي السنوي وغير المؤهلين للدراستين المتوسطة والإعدادية/ الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة / أداء امتحاناتهم في الدور الثاني واعطائهم فرصة ومتسع من الوقت لمراجعة المواد الدراسية.