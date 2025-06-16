الدخان يخنق "رئة كركوك".. نيران في غابات التون كوبري تهدد البيئة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان في ناحية التون كوبري شمالي كركوك، يوم الاثنين، بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في واحدة من أكبر الغابات الطبيعية في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من تطويق النيران التي اشتعلت في غابات التون كوبري، ومنعت امتدادها إلى مناطق أوسع".

وأكد أن "الحريق كاد أن يتسبب بكارثة بيئية تهدد الحياة النباتية والحيوانية في الغابة".

وفي السياق، بين الناشط البيئي محمود كوبرلو، لوكالة شفق نيوز، أن "غابات التون كوبري تُعد من أكبر المحميات الطبيعية في محافظة كركوك، وإن تكرار اندلاع الحرائق فيها يعود في الغالب إلى الإهمال البشري".

وأضاف أن "بعض السائحين والزوار يتركون مواقد مشتعلة أو نيران الشواء دون إطفائها، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق وانتشارها بسرعة".

من جانبه، أوضح الخبير في شؤون الغابات أحمد عبد الجبار، أن "غابات التون كوبري تتميز بموقعها البيئي الفريد، إذ تمتد على ضفاف نهر الزاب الأعلى، وتُعد من الغابات المهمة على مستوى شمال العراق لما تحتويه من تنوع نباتي وحيواني".

وأكد عبد الجبار في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الغابات تلعب دوراً محورياً في توازن المناخ المحلي وتعد متنفساً طبيعياً لسكان كركوك والمناطق المجاورة"، مشدداً على "ضرورة وضع خطة حماية شاملة لهذه الغابات، تتضمن نشر فرق رقابة على مدار الساعة وتوعية الزائرين بأهمية الحفاظ على البيئة".

وتقع غابات التون كوبري على بُعد 45كم شمال مدينة كركوك، وتُعد من أبرز المساحات الخضراء والمناطق الطبيعية في المحافظة.

وتواجه الغابات سنوياً تهديدات الحرائق، خاصة خلال فصل الصيف، بسبب الإهمال البشري وارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي تدخلات فورية وخطط حماية مستدامة.