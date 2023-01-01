"الدب الثلجي" يجتاح العراق من ثلاثة محاور وتحذير عاجل للسكان (فيديو)

شفق نيوز/ كشف خبير تقنيات الاستشعار عن بعد، الراصد الجوي، شاهين هرمزي، يوم الأحد، عن قرب وصول "عاصفة الدب الثلجية" إلى العراق، من ثلاثة محاور، فيما أشار إلى أن العاصفة ستسبب بانخفاض "غير مسبوق" منذ عقود في درجات الحرارة.

وقال هرمزي لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة الدب الثلجية القوية، ستدخل العراق بشكل لم يسبق لها مثيل منذ عقود، حيث أنها ستدخل من ثلاثة أطراف (إيران، تركيا، وسوريا) وستضرب إقليم كوردستان، وكذلك المناطق الغربية في العراق وتكريت وكركوك والعاصمة بغداد بشكل أخف".

وأضاف أن "سمك الثلوج في الشمال في بعض المناطق سيصل إلى 20 سم، وفي مناطق أخرى 10 و5 سم، وستنخفض الحرارة إلى اقل من -3 وستدخل بحالة حرب مع الأرض وهي تضرب بكل ما لديها انتقاماً من تدخلات الإنسان الجائرة في بيئة الأرض".

وتابع هرمزي بالقول: "قد بدأت بوادر العاصفة بشكل لا يقبل الخطأ"، محذراً المزارعين من "تغطية حقولهم الزراعية" لأنهم سيتأثرون كثيراً من آثارها المدمرة، كما يجب خزن النفط والغاز في المنازل قبل الأزمة المرتقبة".

وطالب الراصد الجوي، أصحاب المواشي والحيوانات بـ"إيجاد أماكن دافئة للحيوانات"، مشيراً إلى أن "هذه الموجة شديدة البرودة، سيرافقها ارتفاع في أسعار الوقود بسبب صعوبة وصول شاحنات الوقود وخاصة في إقليم كوردستان، والوسط، ويمكن أن تتطور إلى الجنوب حسب تطور الظروف الجوية لاحقاً".