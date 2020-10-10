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الدبلوماسي "أبو الدشداشة" يثير جدلاً في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-10T12:27:08+0000
الدبلوماسي "أبو الدشداشة" يثير جدلاً في العراق

شفق نيوز/ اثارت حادثة ظهور القائم باعمال السفارة العراقية في جمهورية موريتانيا مع مطربة موريتانية بملابس شعبية سجالا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصورا للقائم بأعمال السفارة العراقية في موريتانيا حميد القدو الشبكي شقيق حنين القدو (عضو اللجنة المالية في البرلمان) ووعد القدو (أمر لواء ثلاثين في الحشد الشعبي) في "دشداشة النوم" في صالة الفندق بنواكشوط مع مطربة موريتانية وهي تغني اغنية للفنان العراقي كاظم الساهر"زيديني عشقا".

وقال احد المدونين معلقا على الصورة، "المعروف أن الدبلوماسيين جدا كلاس وانيقين ومثقفين لدرجة كانوا يقولون إن الشارع الفلاني راقي وهادئ لأن أحد ساكنيه دبلوماسي،، انتو متفهموني والله خزيتونا كدام العالم".

وكتب آخر، تغريدة قال فيها "بالله عليكم هل يصلح هذا ليكون مسؤولاً عن شعبة في دائرة رسمية ؟!".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الخارجية العراقية او القائم باعمال السفارة العراقية في موريتانيا حيال الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حتى الان.

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