الدايني: مدارس ديالى متهالكة وآيلة للسقوط

شفق نيوز/ وصفت نائبة عن محافظة ديالى، اليوم السبت، الابنية المدرسية في ديالى، بـ"المتهالكة"، وأنها "آيلة للسقوط"، مشيرة إلى أن هذه الابنية غير مؤهلة للعملية التربوية في المحافظة.

وقالت النائبة عن ديالى ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز؛ ان ديالى تعاني من نقص وانهيار شبه تام للابنية المدرسية بسبب التوسع السكاني وقلة التخصيصات اللازمة لمشاريع الابنية المدرسية على مر 15 عاما مضت.

واشار الدايني الى ان 90% من مدارس ديالى تعاني الاكتظاظ بأعداد الطلبة وتعتمد الدوام المزدوج والثلاثي، ما زاد من الإقبال على المدارس الاهلية من قبل فئات معينة من مجتمع ديالى .

ولفتت الدايني الى ان ديالى بحاجة لأكثر من 700 مدرسة لمعالجة وإنهاء مشاكل الدوام الثلاثي والمزدوج، وتقادم الابنية المدرسية التي أصبحت عرضة للأمراض لانعدام الخدمات فيها.

واعتبرت النائبة؛ أن ملف الابنية المدرسية في ديالى وعموم المحافظات مهملا ولم يحظى بالدعم الحقيقي ما أثر سلبا على الواقع التربوي في العراق وتراجع مكانة التعليم في البلاد الى مستويات متدنية او خارج التصنيفات والمعايير الدولية.

ويعاني العراق ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.