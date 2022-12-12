الدايني: حرق المساجد ينذر بعودة "الطائفية" في محافظة عراقية

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، يوم الاثنين، من "مخطط ممنهج" قالت إنه لضرب التعايش المجتمعي في المحافظة، أو إحياء الفتن الطائفية من جديد عبر أعمال تخريبية تستهدف دور العبادة.

وقالت الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "تكرار أعمال التخريب بحرق المساجد بعد تسجيل حادثين خلال شهر، في قضاء بلدروز، مؤشر خطير ينبئ بوجود مخطط لضرب التعايش المجتمعي وإحياء الفتن النائمة والمقبورة التي ودعتها المحافظة، منذ سنوات طويلة".

وأضافت أن "هناك جهات تسعى لإحياء الطائفية من جديد، لخدمة مصالحها وأجنداتها المعادية للمحافظة"، مطالبة الأجهزة الأمنية بـ"فتح تحقيق شامل بحوادث حرق المساجد وردع المتورطين للحفاظ على التعايش السلمي في ديالى ومنع إحياء مخططات العداء الطائفي من جديد وما خلفه من مأسٍ وكوارث في المحافظة".

وشددت الدايني، على ضرورة "تأمين الحماية للمساجد وضرب العابثين بقدسيتها مهما كانت انتماءاتهم أو نفوذهم كواجب ديني وإنساني من جهة، وواجب أمني يقع على عاتق القوات الأمنية بحماية مقدسات المحافظة، وإرثها الديني والاجتماعي".

وأثارت حادثتا حرق مسجدين في قضاء بلدروز، ضمن محافظة ديالى، خلال الأسبوعين الماضيين، سجالات شعبية ورسمية وسط مخاوف من إحياء مخططات الحرب الطائفية من جديد في المناطق ذات الخليط السكاني المتعدد.